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"Bence Vedat Muriç santrfor değil"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.
21.09.2019
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bence Vedat Muriç santrfor değil. Bir arkada oynayan adam." ifadelerini kullandı.
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