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Fenerbahçe'nin mali çıkmazı sürüyor

Ekonomik zorluklarla boğuşan Fenerbahçe'nin başı, FIFA'ya başvuran futbolcular nedeniyle ağrımaya devam ediyor.
17.04.2020
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