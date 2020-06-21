Fenerbahçe'nin gündeminde Mensah var

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de ki son gelişmeleri aktardı. Kul, uzun süredir Galatasaray ile adı anılan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu ibrenin sarı lacivertli ekibe doğru döndüğünü söyledi. Diğer yandan Kayserispor'lu Mensah'ında Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu ifade etti.

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