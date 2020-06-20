20 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tahkim Ozan'ın cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.
20.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Tahkim Ozan'ın cezasını 1 maça indirdi Tahkim Ozan'ın cezasını 1 maça indirdi 20.06.2020
Kruse sözleşme fesih nedenini açıkladı Kruse sözleşme fesih nedenini açıkladı 20.06.2020
Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaracak tek teknik direktör... "Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaracak tek teknik direktör..." 20.06.2020
Fenerbahçe teknik direktör Pellegrini ile görüşüyor "Fenerbahçe teknik direktör Pellegrini ile görüşüyor" 20.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Obradovic ülkesine döndü Obradovic ülkesine döndü 19.06.2020
Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelebilir "Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelebilir" 19.06.2020
Fenerbahçe Beko Obradovic ile anlaştı! Fenerbahçe Beko Obradovic ile anlaştı! 18.06.2020
Emre Bol: Max Kruse'nin yaptığı hainliktir Emre Bol: Max Kruse'nin yaptığı hainliktir 18.06.2020
Yanal'ın ayrılmasında payının büyük olduğunu düşünüyorum "Yanal'ın ayrılmasında payının büyük olduğunu düşünüyorum" 18.06.2020
Max Kruse Türkiye'den başka takımlarla görüşüyor "Max Kruse Türkiye'den başka takımlarla görüşüyor" 18.06.2020
Belözoğlu'nun kırmızı kartının perde arkası Belözoğlu'nun kırmızı kartının perde arkası 18.06.2020
Fenerbahçe Obradovic'le büyük ölçüde anlaştı "Fenerbahçe Obradovic'le büyük ölçüde anlaştı" 18.06.2020
Fenerbahçe hedefsiz kaldı Fenerbahçe hedefsiz kaldı 18.06.2020
Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açıklaması Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açıklaması 18.06.2020
Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç PFDK'ya sevk edildi 18.06.2020
Yanlışlıkları birilerine ihale etmek için birbirleriyle yarışıyorlar "Yanlışlıkları birilerine ihale etmek için birbirleriyle yarışıyorlar" 17.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i
Bayrağı devralıyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK 11'i
Galatasaraylı Adem Büyük neden 3 maç ceza aldı? İşte nedeni
Ahmet Nur Çebi'ye 2 şok birden! Beşiktaş'ı icraya verdiler
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 6 ayrılık 3 yeni sözleşme
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör