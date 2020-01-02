Fenerbahçe'nin gözü 16'lık stoperde!
Göktuğhan Argın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Fenerbahçe sadece A takıma kazandıracağı açıklamaları düşünmüyor, aynı zamanda gelecek vaadeden genç oyuncuları da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kazak asıllı Türk futbolcu Ravil Tagir 2003 doğumlu, 1.82 boyunda sol ayaklı bir stoper. Gelecek vaadediyor. Juventus, Manchester United, Chelsea, Manchester City gibi kulüplerin de oyuncu vitrine çıktığı andan itibaren ilgisi vardı. Bir çok Avrupa kulüplerinin de radarındaydı.
Şuanda Fenerbahçe oyuncu için görüşme yapıyor. Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe forması giyebilir. Direkt 11 oyuncusu olarak düşünülmeyebilir, yönetim geleceğe bir yatırım olarak da düşünüyor.
Ravil Tagir transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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