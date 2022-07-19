Fenerbahçe'nin forma lansmanı yapıldı
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların lansmanı Ali Koç'un da katılımıyıla gerçekleşti.
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