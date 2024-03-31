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Fenerbahçeli taraftar oy kullanmaya Livakovic formasıyla gitti!

Fenerbahçe taraftarı bir vatandaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için oy kullanmaya Dominik Livakovic formasıyla gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

31 Mart 2024 | 16:06
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