Fenerbahçeli futbolculara sert gönderme: Beyaz tişört giysinler!

A Spor yorumcusu Emre Bol, 1-0 biten Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Ali Koç'tan ricam önümüzdeki hafta Fenerbahçeli futbolcuları sarı-lacivert forma ile çıkarma maça. Beyaz bir tişört giydir. Bu formayı giymek öyle kolay değil. Fenerbahçe maçını izlerken gerçekten utandım. Bu kadar ruhsuz bir takım olamaz." ifadelerini kullandı.