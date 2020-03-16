Gigi Datome’den koronavirüs mesajı

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, dünya genelinde 5 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili Türkiye'ye mesaj yolladı!

İtalya'da yeni tip koronavirüsünden ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, ülkesinde yaşanan salgının Türkiye'de de yaşanmaması için Türkiye'deki takipçilerine seslendi. Datome, "Virüsün yayılmasını önleyebilmek için yapabileceğiniz tek şey evde kalmak. Ellerinizi yıkayın ve kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin de İtalya'yla aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum." ifadelerini kullandı.