07 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor
Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcuların ev şartlarında gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yer aldı.
07.04.2020
Yayınlanan görüntüde evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolculardan bir kolaj klip yapıldı. Bazı futbolcuların çalışmasına çocuklarının da eşlik etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.
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