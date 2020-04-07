Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor

Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcuların ev şartlarında gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yer aldı.

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Yayınlanan görüntüde evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolculardan bir kolaj klip yapıldı. Bazı futbolcuların çalışmasına çocuklarının da eşlik etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.