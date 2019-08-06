Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfere dair önemli açıklamalar yaptı. Win Win kampanyasının ödüllerinin dağıtılma töreninde konuşan Ali Koç, transferlere devam edeceklerini belirtti.

Ali Koç, transfer için ''Transferler yaptık şimdiye kadar, daha transfer yapacağımızı ifade etmiştim.

Eksiklerimiz de sizlerin de, bizlerin de ifade ettiği gibi, AUDI CUP'ta da gözlemlediğimiz gibi, 2 stoper, bir 6 numara, bir transfer daha olabilir.

Bunlar arzu ettiklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğunda, FFP kıskacında olduğunuzda adımları dikkatli atmanız gerekiyor.

Net söyleyebilirim ki, transfer olacaktır. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar edevam edecektir.'' sözlerini kullandı.

''TRANSFER BİTMEDİ, DEVAM ETMEKTE''

Sezon başında kadrolarının tam olamayacağını belirten Fenerbahçe Başkanı, "Geçen sene de ifade ettiğim gibi, ana opsiyonlardan biri kiralamak olduğu için, kiralamak istediğiniz kulüpler de ellerindeki oyuncuları sonuna kadar bırakmamaktadır."

"Bu da söylenebilir ki, sezon girişinde kadromuz tam olmayacak. Görüştüğümüz oyuncular var, önceliklerimiz var, belki önceliklerimiz olmayacak, diğer oyunculara yöneleceğiz.

Transferimiz bitmemiştir, devam etmektedir." şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı sorulan Ali Koç, "Volkan Demirel, dediğim gibi, transfer yapacağımız ya da yapmayacağımız yerlere karar verdiğimizde açıklıyoruz. Onun yeri burası değil" ifadelerini kullandı.

KOLAROV İÇİN: ''BİTMEDEN AÇIKLAYAMAM''

Kolarov sorularına da cevap veren başkan, "Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamamam." dedi.

''BU SEZON DAHA DOĞRU YOLDAYIZ''

Ali Koç, sözlerini ''Şu ana kadar yaptığımız transferlerden hepsi kısa vadede, bazıları ise orta vadede katkı sağlayacak oyuncular.

Bence bu sezon daha doğru yoldayız. 2-3 tane iyi tecrübe kazanmış, belli seviyelerde oynamış oyuncular, gördüğünüz gençlerin de katkısını arttıracaktır.

Hemen şampiyonluk istiyoruz, evet; ama aynı zamanda geleceği de inşa etmek zorundayız. Kruse, tecrübeli bir oyuncu. 2 maç arka arkaya oynadı, 89. dakikada yine ileride top almak için koşuyordu.

Vedat, 24 yaşında. Yaşına göre belki olgun gözüküyor.'' diyerek noktaladı.