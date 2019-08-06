06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de hedef Choupo-Moting

Fenerbahçe yönetimi, Paris Saint Germain'den Choupo-Moting transferi için haber bekliyor.
06.08.2019

Fenerbahçe'de hedef Choupo-Moting Fenerbahçe'de hedef Choupo-Moting 06.08.2019
Umut Meraş hangi takıma gidecek? Umut Meraş hangi takıma gidecek? 06.08.2019
Tek gerçek şampiyonluk "Tek gerçek şampiyonluk" 05.08.2019
Fenerbahçe Zanka için beklemede Fenerbahçe Zanka için beklemede 05.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kolarov'da mutlu son Kolarov'da mutlu son 04.08.2019
Deniz Türüç: Herkese nasip olmaz Deniz Türüç: "Herkese nasip olmaz" 04.08.2019
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de 03.08.2019
Fenerbahçe Deniz Türüç transferini böyle duyurdu Fenerbahçe Deniz Türüç transferini böyle duyurdu 03.08.2019
Fenerbahçe'nin Audi Cup performansı Fenerbahçe'nin Audi Cup performansı 03.08.2019
Fenerbahçe'de öncelik savunmada Fenerbahçe'de öncelik savunmada 03.08.2019
Orta sahaya ilk aday Schneiderlein Orta sahaya ilk aday Schneiderlein 03.08.2019
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu! Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu! 02.08.2019
Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov... Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov... 02.08.2019
Fenerbahçe Kolarov'da mutlu sona yakın Fenerbahçe Kolarov'da mutlu sona yakın 02.08.2019
Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştık "Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştık" 02.08.2019
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 02.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor
Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!
Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası
Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'
Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör