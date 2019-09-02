02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi!

Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sıcak saatler yaşanıyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Gael Clichy için masaya oturdu.
02.09.2019

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! 02.09.2019
Ersun Yanal: Oyun anlamında daha iyi olacağız Ersun Yanal: Oyun anlamında daha iyi olacağız 02.09.2019
Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: Fırat Aydınus... Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: "Fırat Aydınus..." 02.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! 01.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Luiz Gustavo Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Fenerbahçe'de 01.09.2019
Emre Bol: Muriç Falcao'dan daha çok gol atar Emre Bol: Muriç Falcao'dan daha çok gol atar 01.09.2019
Fenerbahçe yenilendi Fenerbahçe yenilendi 01.09.2019
Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? 01.09.2019
Fenerbahçe ile Trabzonspor 124. kez Fenerbahçe ile Trabzonspor 124. kez 01.09.2019
Haftanın maçı Kadıköy'de Haftanın maçı Kadıköy'de 01.09.2019
Fenerbahçe Mevlüt Erdinç transferini bu video ile duyurdu Fenerbahçe Mevlüt Erdinç transferini bu video ile duyurdu 30.08.2019
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'de 30.08.2019
Adil Rami'den Türkçe sözler Adil Rami'den Türkçe sözler 30.08.2019
Semih Özsoy'dan transfer ve Volkan Demirel açıklaması Semih Özsoy'dan transfer ve Volkan Demirel açıklaması 30.08.2019
Fenerbahçe'de büyük temizlik Fenerbahçe'de büyük temizlik 30.08.2019
Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istiyoruz "Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istiyoruz" 30.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha!
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!
İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Durmisi'yi beklerken...
Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör