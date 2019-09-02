02 Eylül 2019, Pazartesi
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Ersun Yanal: Oyun anlamında daha iyi olacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 1-1 beraberlikle sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası gol pozisyonlarını, bireysel performans eksikliği dolayısıyla değerlendiremediklerini söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise net pozisyonlar yakaladıklarını belirtirken iki tarafında kazanabileceği bir maçı geride bıraktıklarını belirtti. Karşılaşma sonrası konuşan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüklerini ifade etti.
02.09.2019
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