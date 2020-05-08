08 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Sayyadmanesh açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağına yönelik kamuoyunda yer alan haberleri yalanladı.
08.05.2020
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