Fenerbahçe'den Nazım Sangare ve Doğukan Sinik atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe bu iki isim için Jailson ve Mevlüt Erdinç takasını önerdi" ifadelerini kullandı.

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