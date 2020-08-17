17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Nazım Sangare ve Doğukan Sinik atağı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe bu iki isim için Jailson ve Mevlüt Erdinç takasını önerdi" ifadelerini kullandı.
17.08.2020
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