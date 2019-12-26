26 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Moting bombası
Devre arasında kadrosuna golcü bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, PSG forması giyen Kamerunlu santrafor Maxim Choupo-Moting'in peşine düştü.
26.12.2019
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