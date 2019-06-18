18 Haziran 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi

Fenerbahçe Hırvat golcü Nikola Kalinic'i kiralamak için Atletico Madrid ile temasa geçti.
18.06.2019

Eljif Elmas'a dev teklif! 12 milyon euro... Eljif Elmas'a dev teklif! 12 milyon euro... 17.06.2019
Forvete son aday Marcus Berg Forvete son aday Marcus Berg 17.06.2019
Fenerbahçe'ye Badelj'de 3 rakip Fenerbahçe'ye Badelj'de 3 rakip 17.06.2019
F.Bahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor "F.Bahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor" 17.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme 17.06.2019
Fenerbahçe yönetimi ibra edildi Fenerbahçe yönetimi ibra edildi 17.06.2019
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı Fenerbahçe'nin borcu açıklandı 16.06.2019
Emre Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak Emre Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak 16.06.2019
Fenerbahçe yönetimi ibra edildi Fenerbahçe yönetimi ibra edildi 16.06.2019
Murat Sağlam: F.Bahçe'de olduğuma inanamıyorum Murat Sağlam: F.Bahçe'de olduğuma inanamıyorum 16.06.2019
Şeref Has'a veda Şeref Has'a veda 16.06.2019
Fenerbahçe'ye yeni sol bek Fenerbahçe'ye yeni sol bek 16.06.2019
Konoplyanka Fenerbahçe için zor bir transfer "Konoplyanka Fenerbahçe için zor bir transfer" 15.06.2019
Dortmund Eljif Elmas'ın peşinde Dortmund Eljif Elmas'ın peşinde 15.06.2019
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması 15.06.2019
Frey'e Middlesbrough kancası Frey'e Middlesbrough kancası 15.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Wesley Sneijder Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir
Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştım"
Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor
Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...
Zarar ziyan
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör