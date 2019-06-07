Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Martin Skrtel ile ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki futbolcunun menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşma sağlamak ve yola devam etmek istediği oyuncusu Martin Skrtel'e 1+1 yıllık sözleşme önermişti. Slovak stoper, 2+1 yıllık sözleşme isterken, kulübün bu talebi reddetmesinin ardından Slovak oyuncu ayrılma kararı aldı.

Skrtel menajerine, kendisine acilen kulüp bulmasını istedi.

35 yaşındaki stoper birkaç gün önce Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile bazı görüşmeler yaptık ama önemli bir sonuç almadık. Her şey olabilir" şeklinde konuşmuştu.