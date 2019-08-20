20 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'den farklı başlangıç
Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi.
20.08.2019
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