20 Ağustos 2019, Salı

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Ersun Yanal'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi. Yanal, "Özlediğimiz önemli bir başlangıcı yaptık" dedi.
20.08.2019

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