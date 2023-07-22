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Fenerbahçe'den çifte yerli harekatı! Emre Can ve Salih Özcan...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Emre Can ve Salih Özcan'ın durumunu sordu. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

22 Temmuz 2023 | 09:01
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