29 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Caulker harekatı

Savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
29.04.2020
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