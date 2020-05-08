08 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'den 12 Haziran açıklaması

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, muhtemel sorunlarla alakalı yol haritasının şimdiden belirtlenmesi gerektiğini vurguladı.
08.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Luiz Gustavo Lyon'un radarında Luiz Gustavo Lyon'un radarında 08.05.2020
Fenerbahçe'den 12 Haziran açıklaması Fenerbahçe'den 12 Haziran açıklaması 08.05.2020
Fenerbahçe'de corona virüsü vakası Fenerbahçe'de corona virüsü vakası 08.05.2020
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için beklemede Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için beklemede 07.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Berke Özer karantina sürecini tamamladı Berke Özer karantina sürecini tamamladı 07.05.2020
Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi'yi istiyor "Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi'yi istiyor" 07.05.2020
Avrupa'da Vedat Muriç yarışı Avrupa'da Vedat Muriç yarışı 05.05.2020
Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül 05.05.2020
Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi 05.05.2020
Fenerbahçe 113 yaşında Fenerbahçe 113 yaşında 04.05.2020
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe Nenad Bjelica ile anlaştı Canlı yayında açıkladı! "F.Bahçe Nenad Bjelica ile anlaştı" 04.05.2020
Fenerbahçe çalışmalara başladı! İşte ilk görüntüler... Fenerbahçe çalışmalara başladı! İşte ilk görüntüler... 04.05.2020
Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı 03.05.2020
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm 03.05.2020
Ümit Özat'tan harika türkü performansı Ümit Özat'tan harika türkü performansı 03.05.2020
Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım "Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım" 02.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...
N'Sakala aldığı teklifleri duyurdu! 3 İstanbul takımı...
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...
Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör