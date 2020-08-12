Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ve Filip Novak ülkelerinde bulundukları gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Bu iki oyuncu da yarından itibaren Kanarya'nın kampına katılacak. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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