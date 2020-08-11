Fenerbahçe Doğukan Sinik'i istedi

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyunculardan biri de Doğukan Sinik. Sarı-lacivertliler, genç futbolcu için henüz Antalyaspor ile anlaşma sağlayamadı ama beklemeye geçti.

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