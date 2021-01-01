01 Ocak 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de stopere 3 aday! Canlı yayında duyurdu
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak sarı-lacivertli kulübün gündemine aldığı 3 ismi açıkladı.
01.01.2021
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