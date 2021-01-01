01 Ocak 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de stopere 3 aday! Canlı yayında duyurdu

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak sarı-lacivertli kulübün gündemine aldığı 3 ismi açıkladı.
01.01.2021
ABONE OL

DİĞER
F.Bahçe'de stopere 3 aday! Canlı yayında duyurdu F.Bahçe'de stopere 3 aday! Canlı yayında duyurdu 01.01.2021
Fenerbahçe 2020'de nasıl bir yıl geçirdi? Fenerbahçe 2020'de nasıl bir yıl geçirdi? 31.12.2020
Flaş Max Kruse açıklaması! İşte o sözler... Flaş Max Kruse açıklaması! İşte o sözler... 31.12.2020
Fenerbahçe Max Kruse'ye ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe Max Kruse'ye ne kadar ödeyecek? 31.12.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe... Flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe... 31.12.2020
Fenerbahçe'den 2021 yılı paylaşımı Fenerbahçe'den 2021 yılı paylaşımı 30.12.2020
F.Bahçe stoper transferi yapacak mı? Canlı yayında açıkladı F.Bahçe stoper transferi yapacak mı? Canlı yayında açıkladı 30.12.2020
Haldun Domaç'tan flaş Perotti açıklaması! Haldun Domaç'tan flaş Perotti açıklaması! 30.12.2020
F.Bahçe ve Kasımpaşa arasında gizli Thiam anlaşması! F.Bahçe ve Kasımpaşa arasında gizli Thiam anlaşması! 29.12.2020
Belözoğlu yoğun bakımdaki taraftarla görüştü Belözoğlu yoğun bakımdaki taraftarla görüştü 28.12.2020
F.Bahçe ocak ayında transfer yapacak mı? Emre Bol açıkladı F.Bahçe ocak ayında transfer yapacak mı? Emre Bol açıkladı 28.12.2020
F.Bahçeli yıldızla ilgili çarpıcı sözler! Patlama yapacak F.Bahçeli yıldızla ilgili çarpıcı sözler! "Patlama yapacak" 28.12.2020
Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz "Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz" 27.12.2020
Çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Teknik-taktikten ziyade... Çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Teknik-taktikten ziyade..." 27.12.2020
Çarpıcı açıklama! F.Bahçe Başakşehir'e yenilseydi... Çarpıcı açıklama! "F.Bahçe Başakşehir'e yenilseydi..." 25.12.2020
Caner Erkin benim gibi antipatik biri "Caner Erkin benim gibi antipatik biri" 25.12.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!
Sergen Yalçın'dan sert açıklama! "Alt tarafı bir taç..."
Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden
Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek
İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör