03 Haziran 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de stoper harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'da kiralık forma giyen Chidozie Awaziem'i gündemine aldı.
03.06.2019

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