03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de öncelik savunmada
Fenerbahçe transferde yeniden harekete geçiyor. Önceliği savunmaya veren sarı lacivertliler, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Kolarov'un dışında iki tane stoper almayı planlıyor.
03.08.2019
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