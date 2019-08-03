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Orta sahaya ilk aday Schneiderlein

Fenerbahçe orta saha transferi için Morgan Schneiderlın'i listenin ilk sırasına aldı... Sarı lacivertliler Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı...
03.08.2019

Fenerbahçe'de 6 numara transferi için ilk aday belli oldu... Sarı lacivertlilerin Everton'ın Fransız orta saha oyuncusu morgan Schneiderlin'i listenin ilk sırasına aldığı öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübüyle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Takımında fazla forma şansı bulamadığı için Everton'dan ayrılmaya sıcak bakan Schneiderlın'e teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin onay verdiği, kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

2016'da Manchester United'dan Everton'a 23 milyon euro bedelle transfer olan Schneiderlin, geçen sezon sadece 14 Premier Lig maçında forma giydi...

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