21 Temmuz 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de neşter vuruluyor

Süper Lig'i 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe'de neşter vuruluyor. Mevcut kadrodaki birçok isimle yollar ayrılacak.
21.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe'de gözler harcama limitlerinde Fenerbahçe'de gözler harcama limitlerinde 21.07.2020
Fenerbahçe'de neşter vuruluyor Fenerbahçe'de neşter vuruluyor 21.07.2020
Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlığı Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlığı 21.07.2020
Derbinin kazananı Beşiktaş Derbinin kazananı Beşiktaş 20.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 20.07.2020
Canlı yayında duyurdu! Muriqi F.Bahçe'deki son maçını oynadı Canlı yayında duyurdu! "Muriqi F.Bahçe'deki son maçını oynadı" 20.07.2020
Muriqi'nin gördüğü kırmızı kart doğru mu? Toroğlu açıkladı Muriqi'nin gördüğü kırmızı kart doğru mu? Toroğlu açıkladı 19.07.2020
Derbide gözler golcülerde Derbide gözler golcülerde 19.07.2020
Derbinin anahtarı ilk gol Derbinin anahtarı ilk gol 19.07.2020
Beşiktaş-F.Bahçe rekabetinde 351. randevu Beşiktaş-F.Bahçe rekabetinde 351. randevu 19.07.2020
Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de 19.07.2020
Emre Belözoğlu önümüzdeki sezon yüzde 99 sahada olacak "Emre Belözoğlu önümüzdeki sezon yüzde 99 sahada olacak" 19.07.2020
F.Bahçe derbilerde kolay geçit vermiyor F.Bahçe derbilerde kolay geçit vermiyor 18.07.2020
Fenerbahçe'de gündem derbi zaferi Fenerbahçe'de gündem derbi zaferi 18.07.2020
F.Bahçe Muriç için 20 milyon Euro'ya masaya oturmaz "F.Bahçe Muriç için 20 milyon Euro'ya masaya oturmaz" 17.07.2020
Futbolda şike davası "Futbolda şike" davası 17.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın menajerini çağırdı! 2 transfer birden...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler
Fenerbahçe'den ayrılanlar şov yaptı! Yeni takımlarında...
Younes Belhanda resti çekti! Galatasaray...
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takas+para...
Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Emre Belözoğlu devrede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör