24 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Moses ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere'nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
24.01.2020
Orta sahada görev yapan Victor Moses, Fenerbahçe'de görev aldığı 23 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı.
Öte yandan İtalyan ekibi Inter, Victor Moses'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
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