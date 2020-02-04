04 Şubat 2020, Salı
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Fenerbahçe'de moraller yerinde
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de, bu sonuca rağmen moraller yerinde. Oynanan futbol takımdaki ve camiadaki morali ve motivasyonu yükseltti.
04.02.2020
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