04 Şubat 2020, Salı

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Fenerbahçe'de moraller yerinde

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de, bu sonuca rağmen moraller yerinde. Oynanan futbol takımdaki ve camiadaki morali ve motivasyonu yükseltti.
04.02.2020

Fenerbahçe'de moraller yerinde Fenerbahçe'de moraller yerinde 04.02.2020
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