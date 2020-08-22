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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'a geliyor

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun en geç pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
22.08.2020
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Takviye çalışmalarını sürdürem Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı. Lemos; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Barış Sungur ve İsmail Yüksek'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği 10. transfer oldu.

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