15 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de kritik toplantı

Fenerbahçe'de gözler yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli'nin raporlarını masaya yatıracak... Toplantıda transfere dair önemli adımlar atılması bekleniyor...
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