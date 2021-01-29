Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için girişimler sürüyor

Fenerbahçe, sezon başında hareketli bir transfer dönemi geçirmişti. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yönetim, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin transferi için girişimlerini sürdürüyor.

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