09 Mart 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de hasar büyük

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçından ağır hasarla çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse sakatlandı, 4 futbolcu da cezalı duruma düştü.
09.03.2020

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