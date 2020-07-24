24 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de gözler gençlere çevrildi

Fenerbahçe'de sakatlar ve cezalıların çokluğu sebebiyle son maçta sahne gençlere kaldı.
24.07.2020
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