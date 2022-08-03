Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski nasıl bir futbolcu?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski sarı-lacivertlileri şimdiden heyecanlandırdı. Kuzey Makedonyalı futbolcu için A Spor yorumcusu Ümit Aktan çarpıcı yorumlarda bulundu. Aktan, "Novak gibi golü düşünen bir isim ama savunma konusunda oyuncu kovalamayı sevmeyen bir isim. " dedi. (FB SPOR HABERLERİ)
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