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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için flaş sözler! "Ezeli rakipleri adına..."

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Emre Belözoğlu hakemi 'ezeli rakipleri adına' baskı altına aldı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
19.02.2021
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