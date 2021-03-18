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Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi sözleri! "Savaşan bir Fenerbahçe..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler için birnevi 'ya tamam ya devam' maçı olacak dev derbi öncesinde, Dimitris Pelkas basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftara mesaj yollayan Pelkas, "Savaşan bir Fenerbahçe görecekler" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
18.03.2021
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, derbi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Yunan futbolcunun açıklamalarından satır başları:

Kötü sonuçlar alıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yunanistan Ligi'ne göre burada her takım birbirini yenebiliyor. Bu yönden Süper Lig'i daha çok seviyorum.

Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşaması çok normal. Onları çok üzdük. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yeneceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes biliyor. Buradan taraftarımıza söz veriyorum. Beşiktaş karşısında savaşan bir Fenerbahçe görecekler.

Bizim her zaman şampiyonluk için inancımız var. Mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk ama asıl bu zamanlardan sonra birbirimize daha fazla kenetlenmemiz lazım. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmeliyiz.

Kazanılacak daha çok puan var önümüzde. Şampiyon olacağımıza inancımız tam.

Hedefimiz şampiyonluk, bunu başarmak için daha çok çalışmamız gerek.

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