Fenerbahçe'de Diego Rossi: En iyi şekilde hazırlandık!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Diego Rossi açıklamalarda bulundu. "Her oyuncu gol katkısı yapmak ister" diyen Uruguaylı oyuncu, "Bu maça en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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