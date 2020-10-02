Fenerbahçe'de Diego Perotti için girişimler sürüyor

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Diego Perotti için girişimlerini sürdürüyor. Perotti'nin Fenerbahçe forması giyen vatandaşı Jose Sosa'dan bilgi aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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