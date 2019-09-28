28 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de derbi öncesi son gelişmeler
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, kritik mücadele öncesi Fenerbahçe cephesinden son gelişmeleri Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden aktardı.
28.09.2019
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