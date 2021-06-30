30 Haziran 2021, Çarşamba
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"Fenerbahçe yüzde 99 ihtimalle bugün yeni teknik direktörünü açıklar"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili "Fenerbahçe yüzde 99 ihtimalle bugün yeni teknik direktörünü açıklar." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)
30.06.2021
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