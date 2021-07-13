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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'den transfer sözleri! "3-4 takviye yapabiliriz"

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstür çekiminin sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Baki, "Emin adımlarla kadroyu toparlayacağız. 3-4 transfer yapabiliriz, kamp sonucuna göre bu sayıda bir değişkenlik olabilir. Ayrıca Volkan Demirel kulübe sportif direktör olmayacak." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
13.07.2021
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