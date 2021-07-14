Son dakika spor haberi: Vitor Pereira için dikkat çeken sözler! "O taktiği uygularsa harika bir Fenerbahçe izleriz"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Akcan, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın savunmada 4-3-3, hücumda 2-5-3 taktiğiyle oynayacağı iddialarıyla ilgili "Bu taktiği uygularsa harika bir Fenerbahçe izleriz." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)

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