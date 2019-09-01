01 Eylül 2019, Pazar

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Fenerbahçe yenilendi

Fenerbahçe yeni sezona yenilenen kadrosuyla başladı. İlk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek 3'te 3 yapmak istiyor.
01.09.2019

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