Fenerbahçe Umut Meraş'ı gündemine aldı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Umut Meraş'ı gündemine alan sarı-lacivertliler, sezon bittikten sonra Hasan Ali Kaldırım ile bir görüşme yapacak ve tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması durumunda 24 yaşındaki sol bek için girişimlerini hızlandıracak. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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