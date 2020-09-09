Fenerbahçe transferde sona yaklaştı! İşte geliş tarihi

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, kariyerini Wolfsburg'ta sürdüren Marcel Tisserand'ı gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini almak istiyor. 3 milyon Euro gibi bir bedelle transferin bitmesini ve hafta başında sarı-lacivertlilerin bu transferi duyurmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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